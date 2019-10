Zahtev za smenu odbornice zbog govora mržnje

RIJEKA – Odbor za imenovanja i razrešenja Gradskog veća Rijeke uputio je zahtev za razrešenjem gradske predsednice Odbora veća za nacionalne manjine i poslanice HDZ-a Ivone Milinović, osudivši njen govor mržnje.

Ovaj odbor se sastao na hitnoj sednici sazvanoj povodom saznanja o izjavama Milinovićeve tokom gostovanja na „Podcastu Velebit“, prenela je Hina.

„Nakon sramotnog slučaja govora mržnje čime je predsednica Odbora za nacionalne manjine Ivona Milinović osramotila i sebe i celo Gradsko veće, upućen je u proceduru prema Gradskom veću predlog za njeno razrešenje. Ovako huškačkom govoru nema mesta u javnom prostoru i bez obzira na naknadno izvinjenje i relativizaciju onog što je izgovorila, većnica mora odgovarati za svoje postupke pogotovo iz razloga što joj to nije prvi put“, stoji u saopštenju.

Dodaje se kako je „odbornica HDZ-a već dobila žuti karton Odbora za izbor i imenovanja pre nešto manje od godinu dana kada je usvojen jednoglasni zaključak da se od HDZ-a zatraži da upozori Milinović kako svojim istupima na društvenim mrežama omalovažava sve pripadnike nacionalnih manjina što je potpuno nespojivo s funkcijom koju obavlja“.

„Radilo se o njenom izjednačavanju italijanske manjine s fašizmom u javnim nastupima te o izjavi prema kojoj je zamenika primorsko-goranskog župana koji je predstanik srpske manjine nazvala neprijateljem kojeg je potrebno uhapsiti ili deportovati iz Hrvatske“, navodi se u saopštenu.

Ivona Milinović je u „Podcastu Velebit“ gostujući kod desničara Marka Juriča iznela niz kontroverznih izjava vezanih uz srpsku nacionalnu manjinu. Komentarišući stihove Torcidine pesme s poslednje utakmice protiv HNK Rijeke na Rujevici – „Šugava Rijeko, smrdljivi grade/Pobiću pola tvoje Armade/Šugava Rijeko puna si Srba/Ne brini, Rijeko, ima još vrba“, rekla je da nema ništa protiv navijačkog folklora, ali da time Torcida čini štetu Hrvatskoj.

„Stvarno je neprimereno pevati takve pesme i davati Pupovcu argument da sutradan plače, `evo su Hrvati fašisti`. Međutim, evo, ako ćemo biti baš bezobrazni, ljudi treba da znaju da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba. Dakle, nama ne trebaju nikakve vrbe. Možda po nekim drugim selima u Dalmaciji gde ih ima 30-40“, rekla je Ivona Milinović u „Podcastu Velebit“.

Predsednik Gradskog veća Andrej Poropat je u petak na društvenim mrežama naveo da očekuje da Milinović da ostavku u veću.

Milinović se kasnije izvinila zbog izjava o Srbima tokom gostovanja u podcastu Projekt Velebit i osudila, kako je rekla, šovinističko ponašanje navijačke grupe Torcida.

Ona je na Fejsbuku navela da su njene izjave bile izrečene upravo u kontekstu osude šovinističkog ponašanja dela riječke navijačke grupe Torcida.

„I ja sam samo čovek i izvinjavam se zbog pogrešnog izražavanja. Niti to mislim, niti mi je bila namera da to kažem, ali to što sam izrekla je bilo pogrešno. Htela sam da poručim upravo suprotno – da je dosta brojanja krvnih zrnaca jer to šteti svim hrvatskim građanima“, napisala je Milinović.

Rekla je, međutim, da ne želi da se izvini Torcidi, jer joj je, kako kaže, zasmetao šovinistički istup navijača na utakmici Rijeka – Hajduk.

(Tanjug)