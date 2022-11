Zaključi Saveta za nac. bezbednost sustina politike Srbije

PARIZ – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su zaključci Saveta za nacionalnu bezbednost, doneti kada je počeo sukob u Ukrajini, su suština naše politike, sve ono za šta se borimo – nezavisnost i poštovanje stava Srbije, a da toga možemo možda da se odreknemo u slučaju da „bukvalno imamo Damaklov mač nad glavom“.

Vučić je u Parizu, to rekao odgovarajući na pitanje novinara da li je sada trenutak da uvedemo sankcije Rusiji i podsetio da je danas skoro 270 dana od kada je počeo sukob u Ukrajini i da je, posle četiri dana, izašao u javnost sa zaključcima Saveta za nacionalnu bezbednost.

„Bilo je nas sedmoro ili osmoro u kabinetu, od premijera do mnogih drugih. Nije pisala moja sekretarica, nije pisao nekakav tim, neki novinari ili ne znam ko, lično sam svojom rukom pisao zkaljučke, pa je to tek posle toga prekucano. Ti zaključci su politika koju vodimo, ti zaključci su moj život, život Srbije, slobodne i slobodarske“, rekao je Vučić.

Dodao je da su ti zaključci izdržali 270 dana najtežih pritisaka u savremenoj srpskoj istoriji i da su oni naša suština – da čuvamo međunarodno javno pravo, osudimo one koji krše međunarodno javno pravo i uđu na teritoriju drugih zemalja, ali isto tako da ne vodimo politiku sankcija, posebno ne prema onima koji su nas zaštitili 2015. godine i koji su nam pomagali po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta naše zemlje.

„To je naša suština, politika“, rekao je Vučić i dodao da toga možemo možda da se odreknemo „u slučaju da bukvalno imamo Damaklov mač nad glavom“, te dodao da to ne bi krio od naroda niti bi slao nekog drugog da obaveštava narod, već bi to učinio on.

„Imamo li u ovom trenutku baš mač nad glavom? Ne, i ja to znam. Da li je lako? Nije. Da li je jednostavno? Nije. Verujete mi da to niko ne zna bolje od mene. Niko nema takav direktan kontakt sa svima u Evropi u svetu kao što imam ja“, rekao je Vučić.

Dodao je da on najbolje zna dokle možemo i da mu ne treba niko da mu objašnjava od „analitičara i raznih pametnjakovića da mu soli pamet kako je ugrozio ovo ili ono“ jer, kako je istakao, nije ugrozio ništa.

„Pustite da vodimo zemlju na odgovoran i ozbiljan način, a rezultati sve pokazuju. Srbija je slobodna i nezavisna zemlja. U tim zaključcima je sve ono za šta se borimo – za nezavisnost i snagu snagu svoje Srbije, za poštovanje našeg stava“, rekao je Vučić i zaključio:

„Nije to pisano da bismo držali konferenciju za novinare jedan dan, već da bi ušlo u istoriju kako je jedna mala i slobodna zemlja sama donela svoje zaključke kojih se držala, kako je jedna mala, slobodna i slobodarska zemlja mogla da kaže nešto drugačije od svih ostalih i izdržala sve – i probu prijateljstva i probu odgovornosti i probu poštovanja međunarodnog javnog prava. To što ću ja da čujem sa milion strana ‘moraš, moraš, moraš’ evo vidite da ne moram. Kad budem morao, ne zbog sebe već zbog nacije, ako se to desi, onda ću ja da izađem pred narod pa to da kažem“.

(Tanjug)

