Zaštita životne sredine važna, ali ne treba ići u krajnost

BEOGRAD – Zaštita životne sredine je bitna tema, kojom ćemo se posvetiti, ali ne treba ići u krajnost, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, u razgovoru za Altantski savet, na pitanje novinarke „Fajnenšel Tajmsa“ Valeri Hopkins vezano za nedavne proteste građana koji se bore za zaštitu životne sredine, da li privremena obustava rada dve kineske kompanije ugrožava odnos sa Kinom, kazao da je novinarka propustila da kaže da protesti nisu bili usmereni protiv kineskih kompanija.

„Radi se o Rio Tintu, koji je dovela ranija vlast. Mi nemamo ništa protiv te investicije i imamo velike rezerve litijuma. Međutim potrebno je da pazimo na zaštitu životne sredine i slušamo one koji nam to traže“, naglasio je on.

Vučić je istakao da vlast u Srbiji čini sve što može na zaštiti životne sredine. Kada je reč o kineskim kompanijama, ponovio je da protesti nisu usmerene protiv njih, ali i da bi, ako neke ne poštuju važeće zakone nadležne vlasti sigurno delovale protiv njih.

Ukazao je da postoji bojazan od ljudi koji imaju stav da Srbiji ne trebaju fabrike.

„Sada više nisu glavna tema radna mesta, niti životni standard, jer građani znaju da sve ide dobrim putem, već se govori o ekologiji i zaštiti životne sredine. Zato moramo tome da se posvetimo zajedno sa svim partnerima, ali ne treba ni preterivati“, objasnio je Vučić.

On je kazao da preterivanje može da vodi ka fatalizmu koji niko ne želi.

„Ako neko kaže da litijumske rezerve ne treba da koristimo onda bih se pitao zašto ne bi“, rekao je Vučić.

Podsetio je da su izbori za godinu dana i da drugi imaju velike šanse da pobede, ali da će pre toga aktuelna vlast morati da učini još mnogo toga. Kazao je, na kraju, da je ponosan na razvoj Srbije.

(Tanjug)

