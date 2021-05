Zehofer zahteva nove mere protiv iregularne migracije

BERLIN – Ministar unutrašnjih poslova Nemačke Horst Zehofer strahuje od povećanja broja ilegalnih migranata preko balkanske rute i zatražio je nove mere protiv iregularne migracije.

„Postoje pokazatelji koji ukazuju da se broj migranata osetno povećava posebno preko balkanske rute. O tome ću razgovarati sa mojom frakcijom. Moramo učiniti nešto da ne bi ponovo imali zabrinjavajuće brojke“, ukazao je on.

Zehofer, koji se, nakon uspostavlanja nove vlade povlači iz politike, izrazio je uverenje da će tema migracije i po njegovom odlasku sa vlasti biti aktuelna.

Rekao je da je u prošlosti dolazak migranata uvek imalo podršku u stanovništvu ako se broj od 200.000 prihvaćenih godišnje nije prelazio.

Kada bi broj izbeglica bio osetno veći onda je to sa sobom donosilo društvene i političke probleme, posetio je Zehofer dodajući da su to koristile druge partije kao što je to učinila Alternativa za Nemačku (AfD).

Prošle godine je u Nemačkoj podneto 102.581 zahteva za azil, što je osetno manje nego 2019. godine, kada je molbu podnelo 142.509 migranata.

(Tanjug)

