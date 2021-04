Zelenski: Moramo da delujemo brzo da smanjimo tenzije

PARIZ – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je juče da nema vremena za gubljenje kada je reč o rešavanju tenzija na istoku zemlje.

Zelenski je rekao da sukob na istoku Ukrajine koji je počeo pre sedam godina nakon ruske aneksije Krima, nije problem samo Kijeva.

„Sada moramo da delujemo jako brzo, razumem da je to naš problem, ali mislim da to nije samo naš problem već je reč o bezbednosti Evrope“, rekao je on za Juronjuz.

On je dodao da se mora brzo preći sa reči na konkretna dela.

Zelenski je danas u Parizu razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom a kancelarka Angela Merkel je na sastanku učestvovala preko video-konferencije.

Oni su tom prilikom izrazili zabrinutost zbog gomilanja ruske vojske na granici sa Ukrajinom.

(Tanjug)

