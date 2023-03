Zelenski: Svaka pobeda Rusije može biti opasna

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi Moskva, ukoliko Ukrajina izgubi Bahmut, mogla da radi na međunarodnoj podršci za sporazum kojim bi se od Kijeva zahtevali neprihvatljivi kompromisi.

On je takođe pozvao lidera Kine Si Đinpinga, koji je nedavno bio u Moskvi, da poseti i Kijevo.

„Ako bi Bahmut pao u ruke ruskih snaga, njihov predsednik Vladimir Putin bi ‘prodao’ ovu pobedu Zapadu, svom narodu, Kini, Iranu“, rekao je Zelenski u intervjuu za Asošijeted pres.

Ukrajinski predsednik govorio je za AP u vozu kojim je putovao do gradova u blizini fronta.

On je izrazio zabrinutost da bi u SAD došlo do opadanja podrške. „SAD zaista razumeju da ako prestanu da nam pomažu, nećemo pobediti“, rekao je on.

Priznao je da bi gubitak Bahmuta, za koji se vodi bitka sedam meseci i najduža je u ratu do sada, bio skup politički poraz više nego što bi bio taktički poraz.

(Beta)

