Žestok okršaj u Vašingtonu: Više povređenih, desetine uhapšenih (video)

Hiljade pristalica predsednika Donalda Trampa okupilo se u Vašingtonu kako bi izrazili podršku njegovim pokušajima da promeni ishod predsedničkih izbora koje je izgubio od demokratskog kandidata Džo Bajdena.

More footage of the street fights involving BLM-antifa and Trump supporters in Washington DC. Video by @realJamesKlug: pic.twitter.com/OXhiN8PTbj — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 12, 2020

Tokom demonstracija su sporadično izbijali sukobi između Trampovih pristalica i oponenata, a u izveštaju AP se navodi da su četiri osobe zbrinute u bolnici sa ubodnim ranama, dok je, prema podacima iz vašingtonske gradske policije, 23 privedeno.

Tramp je na svom Tviter nalogu izrazio iznenađenje povodom okupljanja svojih pristalica u Vašingtonu i najavio da će se videti sa njima.

Washington DC🇺🇸

Nobody is letting this go#maga pic.twitter.com/BkcoacVbe2 — 🎀kєℓℓιє🎀I SEE DUMB PEOPLE ™ (@kelliekelly23) December 12, 2020

Glas Amerike je ranije izvestio da je Tramp napustio Belu kuću oko podneva po lokalnom vremenu na putu za američku Vojnu akademiju, a dok je helikopter nadletao masu okupljenu na nacionalnom molu, čulo se skandiranje predsedniku.

Majkl Flin, bivši savetnik za nacionalnu bezbednost koga je Tramp nedavno pomilovao, u tom trenutku govorio je pred pristalicama aktuelnog predsednika.

Clashes Between Proud Boys And Antifa At #Portland #Washington Olympia PD Are Now On The Scene Source: @NDpendentPDXpic.twitter.com/Rlo7G5Bfi8 — V̸̢̙̙͒̈̑̀͛̍͝engeance (@TheVengeance17) December 12, 2020

„Ovo je baš kul. Zamislite da možete da uskočite u helikopter i vozite se iznad Vašingtona“, rekao je Flin, čijim je pomilovanjem poništena sudska presuda zbog davanja netačnih informacija Federalnom istražnom birou (FBI) tokom istrage o umešanosti Rusije u prethodnu predsedničku kampanju 2016. godine.

Protestni skupovi se održavaju u više američkih gradova uoči predstojećeg sastanka članova Elektorskog koledža na kojem će Džo Bajden i formalno biti izabran za 46. predsednika SAD.

