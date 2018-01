Žestoka borba u Tripoliju: Pucnjava, ima žrtava, zatvoren aerodrom (video)

Najmanje 11 osoba je poginulo, a 37 povređeno u sukobima u blizini aerodroma u Tripoliju, koji je zbog toga zatvoren.

Oružani okršaj rivalskih grupa izbio je u zoru, a direktor bolnice u Tripoliju je za libijsku televizijsku stanicu rekao da je među poginulima i dvoje civila, prenela je Ansa.

Svi avioni koji su leteli za Tripoli preusmereni su za Misuratu.

Zvaničnici aerodroma u Tripoliju su za AP rekli da je osoblje aerodroma Matiga evakuisano i da je otkazano pet letova.

#Libya– 4 Afriqiyah Airlines Airbuses damaged due to clashes at #Mitiga, #Tripoli today. A330, 300, 319 reportedly suffered minor damages and will be moved for repair. A320 more extensively damaged and has been grounded:https://t.co/QwUssjiaLQ pic.twitter.com/y2CBVWDWQI

— Oded Berkowitz (@Oded121351) January 15, 2018