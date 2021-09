Zvonjavom zvona i minutom ćutanja počelo obelezavanje 11.9

NJUJORK – Obeležavanje godišnjice napada 11. septembra na mestu Svetskog trgovinskog centra u Njujorku počelo je zvonjavom zvona i minutom ćutanja, tačno 20 godina od početka najsmrtonosnijeg terorističkog napada na američkom tlu.

Predsednik DŽozef Bajden, bivši predsednici Barak Obama i Bil Klinton, bivša državna sekretarka Hilari Klinton, članovi Kongresa i drugi zvaničnici zajedno sa velikim brojem rođaka žrtava posetili su Memorijalni trg u Njujorku – spomenik podignut na mestu gde su se urušile kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra, u koje su udarila dva oteta aviona.

U 8.46 po njujorškom vremenu minutom ćutanja obeležili su trenutak udara prvog aviona, a rođaci poginulih čitali su imena 2.977 žrtava, što je tradicija njujorške komemoracije, preneo je Glas Amerike (VOA).

Orkestar njujorške policije svirao je staru američku folk pesmu „Hard Times Come Again No More“, dok je rok zvezda Brus Springstin izveo akustičnu verziju pesme „I’ll See You in My Dreams“.

Ceremoniji je prisustvovao i Rudolf Đulijani, koji je bio gradonačelnik u vreme napada, dok se bivši predsednik SAD Donald Tramp nije pojavio na skupu, navodi Glas Amerike.

Komemoracije se održavaju i na dve druge lokacije gde su teroristi 11. septembra oborili otete avione – u Pentagonu i u polju blizu Šenksvila u Pensilvaniji.

Bajden će odati poštu žrtvama na sve tri lokacije, a bivši predsednik Džordž Buš mlađi govori na ceremoniji u Pensilvaniji.

Američki predsednici često putuju na jedno od tri mesta napada, ali nije uobičajeno da posete sva tri, dodaje VOA.

„Predsednik je smatrao da je važno da poseti svako od ta tri mesta da oda poštu izbubljenim životima i žrtvama koje su podnete tog dana“, izjavila je u petak Džen Psaki, portparolka Bele kuće.

Prema planu komemoracija, predsednik Bajden neće držati govor ni na jednoj od lokacija terorističkih napada 11. septembra.

Umesto toga, u petak je objavljen video snimak u kome je pozvao naciju „na zaceljenje i promišljanje“.

„Jedinstvo nas čini onim što smo – Amerikom u svom najboljem svetlu. Za mene je to najznačajnija pouka 11. septembra. Kada smo bili u najtežem trenutku, učinili smo sve što nas čini ljudima. U borbi za dušu Amerike jedinstvo je naša najveća snaga“, rekao je Bajden u video poruci.

(Tanjug)

