Teolog Milićević: Patrijarh bi na Sretenje trebalo da bude sa studentima u Kragujevcu

Teolog Vukašin Milićević izjavio je danas da bi patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije na Sretenje trebalo da bude sa studentima u Kragujevcu.

Milićević je agenciji Beta kazao da bi između Sremske Mitrovice i Kragujevca, patrijarh Porfirije trebalo da prisustvuje obeležavanju godišnjice Sretenjskog ustava i Prvog srpskog ustanka u centru Šumadije.

„Patrijarhu Porfiriju je na Sretenje mesto u Kragujevcu. Sutrašnji skup u Kragujevcu studenti su osmislili u skladu s onim što je poruka Sretenja ne samo kao državnog praznika, nego i Sretenja kao verskog praznika. Ta poruka je ono što patrijarh često ponavlja, ali dela ne pokazuju da on stoji iza toga, a to je da se do istine koja se tiče međuljudskih odnosa i društvenih pitanja dolazi samo u međusobnom susretanju“, rekao je teolog.

Prema njegovim rečima, studenti su u Kragujevac pozvali čitavu Srbiju da se suoči sama sa sobom.

„Ako patrijarh veruje u ono što često priča, njegovo mesto sutra mora da bude u Kragujevcu“, naglasio je Milićević.

Dodao je da bi patrijarh Porfirije na Stretenje trebalo da služi liturgiju u nekom od pravoslavnih hramova u Kragujevcu, a onda da se na Lepeničkom bulevaru pridruži studentima i narodu.

„Patrijarh bi morao da se pojavi i na Lepeničkom bulevaru i da istrpi eventualne zvižduke, jer ih je zaslužio, i da onda kaže šta zaista oseća i veruje. Postoji veliki broj slučajeva u istoriji Crkve kako su sveci trpeli kritike na svoj račun, a i u našoj novijoj istoriji imamo primer patrijarha Pavla koga su 1991. godine studenti prvo izviždali, pa im se on sutradan izvinio i pridružio“, rekao je Milićević.

Na sajtu Srpske pravoslavne crkve još nije objavljeno gde će na Sretenje biti patrijarh Porfirije.

(Beta)

