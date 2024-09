Teolog za Betu: SPC funkcioniše u duhu procesa koji razaraju srpsko društvo pod vlašću SNS

Teolog Vukašin Milićević izjavio je danas da Srpska pravoslavna crkva (SPC) funkcioniše sve više po centralističkom principu u duhu političkih procesa koji, kako je rekao, već godinama razaraju srpsko društvo pod vlašću Srpske napredne stranke (SNS).

Milićević je u intervjuu agenciji Beta, na pitanje da li ima utisak da je vrh SPC previše pasivan u odnosu na probleme s kojima se svakodnevno suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji, kazao da se vrh SPC ponaša tačno onako kako aktuelna vlast to želi.

„Napominjem da je ovde nužno napraviti razliku između vrha crkve i Eparhije raško-prizrenske. Moj je utisak da bi ljudi koji tu eparhiju vode, kada bi im se pružila prilika za tako nešto, bili u stanju da artikulišu mnogo odgovorniju kosovsku politiku ne samo od vrha SPC, već i od državnog vrha Srbije. No, i SPC, nažalost, funkcioniše sve više po centralističkom principu, sasvim u duhu političkih procesa koji već godinama razaraju srpsko društvo pod vlašću SNS“, ocenio je teolog.

Upitan da li i u kojoj meri vrh SPC saučestvuje u politici koju prema KiM vodi SNS na čelu s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Milićević je rekao da vrh SPC saučestvuje potpuno u sprovođenju politike SNS, i to ne samo kada je reč o Kosovu.

„Kosovska politika SNS-a za svoj ‘objekat’ i cilj uopšte nema Kosovo i kosovske Srbe, već je njen jedini cilj očuvanje vlasti i manipulisanje javnošću. Kada se desi da se preigraju, naročito kada je reč o njihovom odnosu prema stranim faktorima, srpske vlasti svu snagu upiru u to da se ti njihovi promašaji u javnosti ne vide, pa onda na scenu stupa još jedna zavera ‘večitih neprijatelja’, progon ‘domaćih izdajnika i stranih plaćenika’ i parolaško zaklinjanje u to da ‘nema predaje’, da ‘nikada nećemo odstupiti’ i slične besmislice“, naveo je on.

Milićević smatra da su i u regionu, uključujući i Kosovo, na vlasti „uglavnom slični mešetari“.

„Ti njihovi redovni rituali dizanja tenzije odlično funkcionišu, na obostranu korist, kao i na štetu, u ovom konkretnom slučaju, kosovskih Srba, ali i Srba širom regiona“, naglasio je.

Na pitanje kakve mogu biti posledice po SPC na KiM zbog politike vlasti u Beogradu, Milićević kaže da se nada da institucije i imovina SPC neće biti ugrožene.

„Mislim da je čitava stvar ipak u dovoljnoj meri u fokusu međunarodnih institucija, tako da ne verujem da bi institucije SPC na KiM, uključujući i imovinu, mogle biti ugrožene. No, verujem da je ugrožen opstanak kosovskih Srba, za šta su jednim delom i oni sami odgovorni. Veoma lako mogu da zamislim scenario nekakve ‘tihe Oluje’, odnosno to da ogroman broj Srba, naročito sa severa, napusti KiM i da se time ‘legitimiše’ impotentnost i autodestruktivnost srpske kosovske politike. Ne bi me čudilo da je u glavama ‘čuvara’ srpskog naroda upravo ovo poželjni i očekivani scenario“, istakao je Milićević.

Upitan šta bi SPC trebalo da preduzme kako bi se zaštitio srpski narod na KiM i sprečilo iseljavanje, teolog je kazao da bi SPC trebalo da počne da se ponaša kao crkva, a ne kao, kako je rekao, versko-propagandna služba srbijanskih vlasti.

„I da prestane da se bavi političkim pitanjima koja su sasvim van njenog domašaja i koja je se kao crkve ne tiču, te da se fokusira na ono što je kosovsko-metohijska realnost. A te realnosti za Srbe na Kosovu i Metohiji nema bez dogovora s Albancima. Ne vidim šta crkvu sprečava da, nezavisno od politike Beograda, i na najvišem nivou radi na uspostavljanju dogovora, ili makar vodi razgovore, koji bi mogli dovesti do deeskalacije loše zamrznutog konflikta, te da za svoje vernike na Kosovu tako zaista postane oslonac i utočište, kao i jedan od razloga i motiva za to da ostanu na svojim ognjištima“, ocenio je Milićević.

Na pitanje kako ocenjuje politiku vlasti u Beogradu prema KiM, Milićević je kazao da je ta politika „šibicarska“.

„Srpske vlasti lažu srpsku javnost, lažu međunarodne partnere, lažu kosovske Albance, pa onda, kada se zapletu u sopstvene laži, demonstriraju ‘patriotizam’, uglavnom na stadionima i u studijima opskurnih televizija s državnom frekvencijom. Aktuelna srpska vlast nema pravu politiku prema Kosovu, nije je imala ni prethodna, ali je ona makar bila očuvala nešto nalik na pozicije koje su mogle omogućiti da se takva politika izgradi, mada mislim da nisu imali smelosti za tako nešto“, kazao je on.

Dodao je da politika insistiranja na nemogućem i sistemsko negiranje realnosti kroz ponavljanje floskule o KiM kao neotuđivom delu Srbije, i o tome da postoje stvari o kojima se ne razgovara, pre ili kasnije vodi u sigurnu propast.

„U pomenuto negiranje realnosti spada i odnos prema Albancima kao prema ‘problemu’, uz potpuno negiranje njihove političke volje i interesa i odsustvo bilo kakvog pokušaja da se s njima direktno razgovara i pregovara“, rekao je.

Komentarišući odnos prištinskih vlasti prema Srbima na KiM, Milićević je kazao da je za srpsku zajednicu Beograd veći problem od Prištine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com