Tolkač: Društvo u Srbiji ne može objektivno da sagleda rat u Ukrajini zbog ruske propagande

Ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač izjavio je da društvo u Srbiji nema priliku da objektivno sagleda sve aspekte rata u Ukrajini zato što je izloženo ruskoj propagandi.

„Nažalost, mogu da kažem da danas imamo i problem ratovanja informacijama. Društvo u Srbiji danas ne može objektivno da sagleda svu tragediju koja se događa u Ukrajini, jer je u vašoj zemlji mnogo ruske propagande. Rusi šire dezinformacije, ali ih ovdašnji mediji onda objavljuju. U tom smislu, građani Srbije onda imaju drugačiju sliku od one koja se realno događa na terenu“, istakao je Tolkač u intervjuu za Glas Amerike.

Dodao je da ipak ima napretka, te da se nada i da bi Vlada Srbije mogla da načini korak „u pravom smeru“, misleći i na eventualno uvođenje sankcija Rusiji čime bi, kako je obrazložio, Srbija pomogla ne samo Ukrajini, već i celoj Evropi.

Ukrajinski ambasador je ponovio i da je njegovoj zemlji potrebna pomoć „od celog demokratskog sveta“ u vidu tenkova, oružja i municije, kako bi uspeli da sačuvaju živote svojih vojnika.

Pozvao je građane da se pridruže u Maršu solidarnosti, 24. februara od 13 sati u Pionirskom parku u Beogradu.

„Nažalost, nama je to postala neka vrsta tradicije. Kao što smo obeležili prvu godišnjicu od početka agresije na našu zemlju, to ćemo učiniti i ove godine. Okupićemo se u Pionirskom parku i šetaćemo do Trga Republike“, rekao je Tolkač.

Sinoć je u Beogradu održana humanitarna projekcija filma „20 dana u Marijupolju“, a sav prihod od prodatih ulaznica biće prosleđen organizacijama koje pomažu ugroženima u Ukrajini.

Autor filma je Mstislav Černov, reporter agencije Asošiejted pres, koji je ubrzo posle početka invazije ruske vojske ostao jedini međunarodni reporter u tom gradu na obali Azovskog mora.

U video obraćanju kazao je da je Marijupolj postao ne samo priča o uništenju jednog grada, već simbol tragedije koja se desila mnogim drugim gradovima u Ukrajini.

„Nadam se da će svi naučiti nešto iz ovih tragedija, nešto što će nas naterati da se trudimo da uradimo nešto da se ovo ne ponovi“, poručio je Černov.

Černov je pre tri dana osvojio nagradu za najbolji dokumentarni film na 77. dodeli filmskih nagrada Britanske akademije (BAFTA).

Za isti film dobio je Pulicerovu nagradu i nominovan je za Oskara.

(Beta)

