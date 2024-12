Tramp detaljno opisao svoj program o imigraciji

Novoizabrani američki predsednik Donald Tramp (Trump) opisao je u danas emitovanom intervjuu detalje programa o imigraciji kad stupi na dužnost, a u kojem pominje proterivanje migranata i kraj dobijanja državljanstva na osnovu prava tla, odnosno mesta rođenja.

Tramp je rekao da će nastojati da protera sve ilegalne imigrante iz SAD.

„Mislim da to moramo da uradimo. Teško je, to je veoma komplikovana stvar“, rekao je Tramp u intervjuu za američki kanal En Bi Si njuz (NBC News) odgovarajući na pitanje da li je njegov plan da deportuje tokom mandata sve osobe prisutne u SAD koje su došle ilegalno.

Republikanac, koji je postavio tvrdu struju za imigraciju na ključne pozicije, ponovio je svoje žestoke predizborne tvrdnje povezujući migrante i kriminal.

„Kriminal je na rekordnom nivou. Migranti hrle u našu zemlju, dolaze iz zatvora i psihijatrijskih institucija“, rekao je on.

Tramp je dodao da će pokušati da okonča pravo na državljanstvo SAD na osnovu prava tla, odnosno mesta rođenja i to prvog dana dolaska u Belu kuću.

„Stavićemo tome tačku jer je to smešno“, rekao je Tramp.

Upitan kako će ukinuti to pravo sadržano u Ustavu SAD, on je ukazao na mogućnost uvođenja dekreta, ali nije precizirao da li bi to bilo dovoljno.

Novoizabrani predsednik je rekao da bi porodice u kojima su neki članovi ilegalno došli, a drugi legalno prisutni u SAD, mogli svi zajedno da budu deportovani.

„Ne želim da razdvajam porodice, tako da je jedini način… da ih zadržimo na okupu i morate ih sve vratiti nazad“, rekao je Tramp.

(Beta)

