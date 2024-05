Tramp: Putin će za mene da oslobodi novinara Gerškoviča, pošto budem izabran za predsednika

Bivši predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da će, ako bude ponovo izabran, moći da se osloni na svoju vezu s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom radi puštanja na slobodu novinara „Vol strit džornala“ Juana Geškoviča pritvorenog u Moskvi više od godinu dana – piše „Njujork tajms“.

Greškovič će „biti oslobođen gotovo odmah posle izbora, ali definitivno pre no što ja stupim na dužnost“ – napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži.

Time on, ocenjuje Njujork tajms, sugeriše da ova mogućnost zavisi od njegove eventualne pobede nad sadašnjim predsednikom države Džozefom Bajdenom na izborima u novembru.

„Vladimir Putin, predsednik Rusije, učiniće to za mene, i ni za kog drugog“, rekao je Tramp, pretpostavljeni kandidat Republikanske stranke za predsednika SAD.

Tramp se često razmeće bliskošću s Putinom, a njegove čvrstorukaške tendencije čak je i hvalio u intervjuima i u svojoj kampanji u predizborima za republikanskog predsedničkog kandidata.

Upitan za Trampovu današnju objavu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao novinarima da „Putin nema kontakata sa Donaldom Trampom, naravno“.

Tramp, kad poteže odnosa sa Putinom, to čini da bi potkrepio svoje tvrdnje da bi, kada bi postao predsednik, mogao da okonča rat Rusije u Ukrajini i da do tog rata ne bi ni došlo da je on još na funkciji.

Međutim, Tramp nije pominjao Gerškoviča sve do prošlog meseca, iako je on u ruskom zatvoru još od aprila 2023. godine.

Posle hapšenja u Rusiji, ubrzo je optužen za špijunažu, a Bela kuća je to opisala kao „nepravedno pritvaranje“.

Time se sugeriše da SAD vide Gerškoviča kao političkog taoca i smatraju da su optužbe protiv njega isfabrikovane.

Rusija nije predstavila nijedan dokaz koji potkrepljuje optužbe za špijunažu, a Gerškovič i „Vol strit džornal“ ih žučno odbacuju.

Bajdenova administracija tvrdi da radi na oslobađanju tog novinara.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.