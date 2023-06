U centru Leskovca napadnuti bivši poslanik DS i funkcioner pokreta SRCE

Bivši poslanik Demokratske stranke (DS) Živojin Stanković i funkcioner pokreta Srbija Centar (SRCE) Vladimir Šiškin napadnuti su danas u centru Leskovca.

Kako je agenciji Beta potvrdio Šiškin, incident se dogodio oko 13 časova na terasi „Marfi paba“.

„Sedeli smo mirno i razgovarali kad su nam prišla šestorica mlađih muškaraca od kojih neke poznajem iz grada. Jedan od njih me je upitao da li sam ja Šiškin. Kada sam odgovorio potvrdno, počeo je da me vređa. Svi smo pokušavali da ih umirimo ali su oni nasrnuli na nas“, rekao je gradski funkcioner pokreta SRCE i bivši vlasnik kafića u kojem se to dogodilo.

Šiškin koji je u vreme dok je DS bio na vlasti u Leskovcu, obavljao funkciju šefa kabineta gradonačelnika, dodao je da ima povrede glave.

U leskovačkoj policiji su rekli da još nemaju sve detalje i da su policajci na terenu.

(Beta)

