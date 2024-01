U Italiji se ipak srele kolone sećanja na Holokaust i osude rata Izraela u Gazi

U Italiji su se u subotu susrele kolone učesnika komemoracije povodom Međunarodnog dan sećanja na žrtve Holokausta – 79. godišnjice oslobođenja logoraša iz nacistilkog logora Aušvic-Birkenau u Poljskoj, i učesnika skupova za podršku Palestincima koji osuđuju rat Izraela u Pojasu Gaze.

Komemoracije sećanja na Holokausta bile su uz procesiju s bakljama i zvanične izjave najviših političkih lidera.

Premijerka Đorđa Meloni je rekla da je njena konzervativna nacionalistička vlada posvećena iskorenjivanju antisemitizma koji je, kako je ocenila, „ponovo ojačao“ tokom rata Izrael-Hamas.

Kritičari dugo optužuju Meloni i njenu partiju „Braća Italije“ koja ima neofašističke korene, da nisu uspele da se iskupe za svoju prošlost.

Aktivisti koji podržavaju Palestince su ipak priredili svoje skupove protiv rata Izraela u Pojasu Gaze, ignorišući naređenje policije da ih odlože za jedan dan, za nedelju.

U Milanu je došlo do kratkih sukoba s policijom, a aktivisti na protestu u Rimu su insistirali da ne protestuju protiv Jevreja, već protiv „genocida u Gazi“ za koji je Južna Afrika optužila Izrael pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, najvišim sudom UN.

Jevrejska zajednica u Italiji se požalila da su pro-palestinski protesti zloupotrebili sećanje na Holokaust protiv Jevreja.

U Rimu, italijansko-palestinski student Amr Šahin je rekao za AFP da je baš na Dan sećanja na Holokaust prikladno protestovati zbog „genocida u Gazi“.

„Nažalost, to se ponovo dešava, u Palestini, a baš zato što se dogodilo i pre (Jevrejima), moramo učiti iz svojih grešaka i to je danas najvažnije“, rekao je on.

