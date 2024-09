U Srbiji sutra oblačno sa kišom, temperatura do 25 stepeni

U Srbiji će sutra biti oblačno vreme sa kišom, uz temperaturu do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne kiša i pljuskovi u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima, a posle podne mestimično i na zapadu i istoku Srbije.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, na severozapadu zemlje severoistočni.

Najniža temperatura od devet do 14, najviša dnevna od 19 do 22, na severu Vojvodine i do 25 stepeni.

U Beogradu sutra oblačno vreme. Posle podne i uveče povremeno sa slabom, kratkotrajnom kišom.

Vetar slab i umeren istočni. Najniža temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna oko 22.

U petak u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije oblačno, mestimično sa kišom. U ostalim predelima pretežno sunčano.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 19. septembar 2024.

Oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa srčanim i psihičkim tegobama. Kod meteoropata su mogući umor i neraspoloženje.

(Beta)

