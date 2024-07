U Srbiji sutra pretežno sunčano, od sredine dana nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom

U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno i nestabilno sa pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren, pretežno severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 24 stepena, a najviša od 33 do 37 stepeni.

U Beogradu će sutra tokom prepodneva biti pretežno sunčano. Sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno sa pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni.

Najniža temperatura od 21 do 24 stepena, a najviša oko 34 stepena.

U Srbiji u sledećih sedam dana se očekuje postepeno slabljenje intenziteta toplotnog talasa, ali i povećanje nestabilnosti, pa se uz duže sunčane intervale tokom dana očekuje i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, koji će ponegde biti intenzivni uz grad i jak ili olujni vetar.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja od jedan do dva časa unapred.

U Beogradu se u sledećih sedam dana takođe očekuje postepeno slabljenje intenziteta toplotnog talasa, ali i povećanje nestabilnosti, pa se uz duže sunčane intervale tokom dana očekuje i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Kod većine hronično obolelih tegobe sutra mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje.

U saobraćaju se preporučuje povećanje opreznosti. Preporučuje se boravak u hladovini ili klimatizovanim prostorijama, naročito u periodu od 11 do 17 časova, kao i primena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja.

