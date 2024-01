Učesnici protesta Srbija protiv nasilja stigli do RTS-a, zvižduci za rad tog medijskog servisa

Građani i predstavnici opozicone koalicije „Srbija protiv nasilja“, koja tvrdi da su decembarski izbori pokradeni, večeras su ispred sedišta Radio-televizije Srbije zvižducima izrazili nezadovoljstvo radom Javnog medijskog servisa koji, kako tvrde, o tome ne izveštava.

Protest je prethodno počeo ispred zgrade Ustavnog suda u Bulevaru kralja Aleksandra, od koga ta opoziciona koalicija traži poništavanje republičkih i beogradskih izbora.

Učesnici protesta su u koloni od Ustavnog suda „medijskom trasom“ stigli do zgrade Javnog medijskog servisa, javlja reporter agencije Beta

Kolona učesnika protesta Srbija protiv nasilja krenula ka zgradi RTS-a

Reporter agencije Beta je javio da povorka prolazi pored zgrade Doma Narodne skupštine Srbije a zatim će ulicama Dečanskom i Svetogorskom do Takovske, gde je centrala Javnog medijskog servisa Srbije RTS, čijim izveštavanjem su nezadovoljni.

Opoziciona koalicija „Srbija protiv nasilja“ smatra da su decembarski izbori pokradeni i traži njihovo poništavanje, zbog čega je večerašnji protest i organizovan ispred zgrade Ustavnog suda, na početku Bulevara kralja Aleksandra.

Narodna poslanica Zeleno-levog fronta Jelena Jerinić je potvrdila da je ranije danas Ustavnom sudu predat zahtev za poništavanje parlamentarnih izbora, održanih 17. decembra.

Takav zahtev je ranije podnet i u vezi s beogradskim izborima.

Ilić na protestu: Institucije nisu reagovale na izbornu krađu i pored brojnih dokaza

Član Gradske izborne komisije (GIK) Vladica Ilić izjavio je večeras na protestu opozicije i građana u Beogradu da institucije nisu reagovale na izbornu krađu iako je bilo dovoljno dokaza da je bio neregularan proces decembarskih izbora u Srbiji.

„Institucije su nas ostavile, nisu pokazale odgovornost – tužilaštvo, policija, sudovi, RIK i GIK svi su nas ostavili da kao pojedinci tražimo falsifikovane potpise, tražimo fantome, pitamo se ko živi na našim adresama, tražimo falsifikovane zapisnike, i na kraju nađemo i falsifikovan Službeni list“, rekao je Ilić.

On je naveo da ako sve to nije bilo dovoljno da Ustavni sud zaključi da je bilo ozbiljnih neregularnosti koje su uticale na izborni proces, a imali su i na sedam od 14 lista na gradskim izborima falsifikovanih potpisa, onda on ne zna koji dokaz još treba predati.

Ilić je rekao da ostaju borba pred međunarodnim institucijama i otpor građana svakoj vlasti koja proba da pokrade izbore.

Posle govora, okupljeni su u povorci krenuli do RTS-a u znak protesta jer javni servis ne izveštava o izbornoj krađi.

Jerinić na protestu: Odluka Ustavnog suda biće ili svetla tačka ustavnosti ili čin poltronstva

Članica pravnog tima koalicije „Srbija protiv nasilja“ Jelena Jerinić je večeras na opozcionom protestu u Beogradu izjavila da je povodom decembarskih izbora u Srbiji Ustavnom sudu podneto više od 20 podnesaka, predloga za ocenu ustavnosti, ustavnih žalbi i zahteva za poištenje, ali da se taj sud ni na koji način nije oglasio.

Ona je na skupu ispred Ustavnog suda rekla u govoru da taj sud nije čak ni potvrdio da je dobio pisma, niti se oglasio bar da poruči da su čuli zabrinutost i da će ispitati navode i razrešiti dileme.

Jerinić je ocenila da je slučaj izbora jasan, da postoje dokazi, snimci, zapisi i fotografije iz kojih se vidi da su bili „neregularni od početka do kraja“.

„Odluka Ustavnog suda biće svakako upisana u istoriju ili kao svetla tačka ustavnosti, ili kao sramni čin poltronstva. Odluka će ući će u udžbenike ustavnog prava i tamo će ostati, a čast svakog sudije zavisiće od toga kako se izjasnio nezavisno da li je bio u većini ili ostao u manjini“, rekla je Jerinić.

Navela je da za nju, kao pravnicu, Ustavni sud ima posebno značenje, da bi tu trbalo da su najbolje sudije da čuvaju ustavnost i zakonitost i brane ljudska prava.

Pitala je građane okupljene na protestu da procene da li sudije „ovog Ustavnog suda zavređuju to zvanje“ jer je „taj sud rekao da je u redu da se ograniče ljudska prava vanrednim stanjem i za vreme korone zatvaraju ljudi stariji od 65 godina, da je ustavno smanjenje penzije, da je u redu da postoji leks specijalis o Beogradu na vodi i da se omogući Siniši Malom da zadrži ukradeno zvanje doktora nauka“.

Jerinić je rekla da nema očekivanja od Ustavnog suda, ali da koalicija „Srbija protiv nasilja“, iz koje je ona, insistira na pravnoj borbi i pokazuje u kakvoj državi želi da živi.

„Ako se zaričemo da ćemo uvesti vladavinu prava i zahtevati odgovornost, onda moramo da pokažemo da poštujemo zakone. S druge strane želimo da izađu na čistac svi koji se kriju iza Aleksandra Vučića kao jedinog donosioca odluka“, rekla je Jerinić ispred Ustavnog suda kojem je danas predat zahtev za poništavanje izbora.

Ispred Ustavnog suda počeo protest koalicije Srbije protiv nasilja, koja traži nove izbore

Ispred zgrade Ustavnog suda u centru Beograda počeo je novi protest opozicione koalicije „Srbija protiv nasilja“ zbog, kako se tvrdi, krađe glasova na decembarskim izborima u Srbiji.

U Bulevaru kralja Aleksandra, gde je sedište Ustavnog suda, saobraćaj je obustavljen od raskrsnice sa ulicama Kneza Miloša na jednoj, i Resavse na drugoj strani a građani i dalje pristižu, javlja reporter agencije Beta.

Okupljeni zvižducima izdražavaju nezadovoljstvo ponašanjem vlasti na decembarskim izborima, a nose i parole na kojima piše da su izbori bili pokradeni.

Ispred sedišta Ustavnog suda postavljen je kamion sa ozvučenjem, sa koga se očekuju obraćanja govornika na protestu.

Koalicija „Srbija protiv nasilja“, koja traži ponavljanje republičkih i beogradskih izbora održanih 17. decembra prošle godine, najavila je i odlazak protestne povorke do obližnjeg sedišta Radio-Televizije Srbije (RTS) u Takovskoj ulici koja, po ocenama opozicije, ne izveštava objektivno i u korist svih gradjana, već isključivo propagira vlast,

Zahteva se i da, kao javni servis koji plaćaju svi građani, RTS izveštava o „dokazanoj izbornoj krađi i prekrajanju narodne volje“ na decembarskim izborima.

Koaliciju „Srbija protiv nasilja“ čine Stranka slobode i pravde , Demokratska stranka, Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak, Zeleno-levi front, Srbija centar, stranka Zajedno, Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret , sindikat „Sloga“ i pokret Novo lice Srbije.

