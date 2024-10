Urednik portala ‘Slavija info’ tvrdi da ga je BIA otela prošlog petka

Glavni i odgovorni urednik Jutjub portala „Slavija info“ Ljubomir Stefanović izjavio je danas da je prošlog petka, 11. oktobra, praktično bio otet od strane pripadnika Bezbednosno informativne agencije (BIA).

Kako je za „Danas“ rekao Stefanović, tog jutra u Ulici Milana Šaranovića, jedan automobil mu je preprečio put, dok je iza prišao svetloplavi kombi i iz njega je izašlo šest muškaraca.

„Jedan od njih je prišao mom automobilu i pokušao da otvori vrata, ali pošto je vozilo bilo zaključano, kucnuo je po prozoru, pokazao legitimaciju BIA i rekao mi je da izađem napolje“, ispričao je Stefanović.

Kada je izašao iz vozila, pripadnici BIA su mu rekli da mora da pođe s njima.

„Nisam želeo da se opirem i poslušao sam ih. Nisu mi rekli zbog čega me privode, već su me stavili u kombi“, kaže Stefanović.

Urednik „Slavija info“ napominje da je čitavu ovu filmsku akciju sve vreme snimalo najmanje šest agenata BIA.

„Dok smo sedeli u kombiju, niko mi nije rekao gde me vode, i u tim trenucima sam mislio da ću biti likvidiran, jer znam da su pripadnici klana Veljka Belivuka na sličan način otimali ljude tako što su imali policijske značke i predstavljali se kao policija ili BIA. Moram da priznam da mi je laknulo kada sam video da me vode u policijsku stanicu na Voždovcu gde imaju svoje prostorije“, navodi novinar.

Oduzet mu je, kako kaže, telefon i ključevi od kola.

„Kada su me uveli u kancelariju prvo što sam primetio je da na zidu drže slike Krcuna, Tita i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Kada sam ih pitao zbog čega sam uhapšen rečeno mi je da to nije hapšenje. Nisu mi dozvolili da pozovem advokata“, kaže Stefanović.

Dodaje da on nije saslušavan zbog nekog krivičnog dela, niti je to uopšte ličilo na saslušanje, već na klasično zastrašivanje i pretnje.

„Rekli su mi da ću za vređanje predsednika u svojim emisijama dobiti pet godina robije. Ja sam im odgovorio da mogu slobodno da mi pišu krivičnu prijavu, ali da mi navedu tačno emisiju i minut u njoj kada sam to izgovorio. Nisu mi ništa objasnili. Kada su videli da se ne plašim te pretnje rekli su mi da sam sebičan i da imam sina na koga ne mislim. Tada sam i ja pobesneo i rekao sam im da jesam sebičan“, navodi Stefanović.

Kazao je da su pripadnici BIA, nakon što su videli da ne pristaje na ono što mu traže, a to je da u svojim emisijama prestane javno da kritikuje Aleksandra Vučića, počeli da mu prete nameštanjem afere.

„Da li znaš da možemo da dovedemo transvestita na Pink da kaže kako si imao odnose sa njim“, rekli su pripadnici BIA Stefanoviću, tvrdi on.

Stefanović kaže da nije želeo da popusti i da im je rekao da mogu da dovedu koga hoće. Nakon toga, dodaje, rekli su mu da je slobodan, ali da nikome ne govori da je bio priveden od strane BIA.

„Ja sam im odgovorio da to ne dolazi u obzir i da ću sve javno i detaljno da ispričam“, rekao je Stefanović uz napomenu da nije dobio nikakav papir po puštanju iz stanice i da ne postoji nijedan trag da je bio u policijskoj stanici na Voždovcu.

Stefanović ističe da ukoliko mu se bilo šta dogodi, za to će biti odgovorna BIA i ova vlast.

„Ukoliko završim kao Vladimir Cvijan, ako mi pronađu drogu, bilo šta, direktno ću smatrati odgovornim BIA i ovu vlast. Moj automobil i telefon su bili kod njih skoro četiri sata, ja ne mogu da znam šta su oni radili as mojim kolima i telefonom dok su bili kod njih, a znam da su skloni svemu“, kaže Stefanović.

Naglašava da je već pet godina na „merama“ i da je navikao da ga prate, prisluškuju i zadržavaju na granici svaki put kada ulazi i izlazi iz zemlje.

„Svaki put kada izlazim i ulazim iz zemlje zadržavaju me po nekoliko sati, pregledaju mi kola, prtljag, pretresaju me. Nebitno da li idem na odmor, da li idem poslom, da li mi je dete u kolima, uvek je isto. Ja sam na tim zadržavanjima na granici proveo skoro 200 sati, a najžalije mi je što je to više puta s mojim detetom. Moj sin ima deset godina, a poslednjih pet mu na granici pretresaju prtljag. Bio sam i više puta u BIA na informativnom razgovoru, ali nikada ovako, već su mi uredno uzimali izjavu i sve je izgledalo formalno. Ovo sada je bila klasična otmica. Mene je BIA praktično kidnapovala prošlog petka“, rekao je Stefanović.

(Beta)

