Veselinović: Jedna kolona organizatora protesta najbolji način da se vlast u Beogradu smeni

Odbornik Zeleno-levog fronta u Skupštini grada Beograda Dobrica Veselinović ocenio je danas da je jedna izborna lista opozicionih stranaka koje organizuju proteste „Srbija protiv nasilja“ najboji način da se vlast u glavnom gradu smeni.

„Moram reći da postoji i komunikacija sa ostalim političkim strankama koje nisu u ovom bloku. Beograd je spreman za promenu. I ta promena dolazi“, rekao je Veselinović je za list Danas.

Upitan o tome da li bi on mogao da bude kandidat te liste za gradonačelnika Beograda, Veselinović je kazao da je više puta ponovio da je spreman za to i da bi mu bila čast da bude zajednički kandidat opozicije.

„Ali ono što je bitno jeste da zajednički dođemo do toga ko je najbolji kandidat i ko god se ispostavi kao takav, oko toga se dogovorimo, mi smo spremni da to podržimo“, rekao je on.

Veselinović je naveo i da razgovori oko nastupa i koordinacije aktivnosti na izborima između opozicije teku sve vreme, od kada je ustanovljeno da vlast neće ispuniti zahteve protesta, a da će istraživanja javnog mnjenja samo poslužiti da dobiju jasniju sliku šta građani žele.

(Beta)

