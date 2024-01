Veselinović: U Briselu smo dobili uveravanja da se situacija u Srbiji prati

Nosilac liste „Srbija protiv nasilja“ na beogradskim izborima Dobrica Veselinović, koji boravi u Briselu, rekao je za N1 da su dobili uveravanja da se situacija u Srbiji prati, te da se traga za formatom kako bi mogla da se sprovede međunarodna istraga i medijacija u vezi sa izborima u Srbiji.

Veselinović je za N1 kazao da su predstavnici opozicije, ali i studentskih organizacija i nevladinog sektora, koji borave u Briselu „ponovili zahteve da je potrebna međunarodna istraga i medijacija“.

„Više je nego evidentno i jasno da izbori u Srbiji nisu bili pošteni i fer. Sprema se jedna rezolucija o Srbiji koja će biti na glasanju u Evropskom parlamentu početkom februara. U Brisel smo došli da naše partnere iz grupacije Zelenih, ali i sve ostale zainteresovane, obavestimo šta se desilo“, rekao je Veselinović koji je i član Predsedništva Zeleno-levog fronta.

Naveo je da su ponovili zahteve da je potrebna međunarodna istraga i medijacija kako bi se došlo do poštenijih izbornih uslova, ispravilo sve što su i oni kao posmatrači evidentirali i onda ponovili izbori, „jer ovi ne oslikavaju volju građana“.

Veselinović navodi da su razgovarali sa Specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, isvetiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom ali i sa drugim predstavnicima EU, te da su kao odgovor dobili uverenja da se situacija u Srbiji prati.

„To znači da se sada traga za formatom kako bi to moglo da se uradi – da li će to biti ad hock misija od strane EP ili nešto drugo. Mislim da nakon sednice EP koja je zakazana za 7. i 8. februar možemo očekivati da se neki veći mehanizmi pokrenu“, rekao je on.

(Beta)

