VJT: Imunitet ne štiti poslanike od gonjenja za izvršena krivična dela

Vrhovno javno tužilaštvo (VJT) osudilo je današnje incidente u Skupštini Srbije i upozorilo poslanike da ih imunitet od krivičnog progona zbog izraženog mišljenja ili glasanja u vršenju svoje poslaničke funkcije, ne štiti od krivičnog gonjenja za izvršena krivična dela u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije.

Tužilaštvo je u saopštenju pozvalo na „momentalno smirivanje situacije“ u Skupštini Srbije i na uzdržavanje od „bilo kakve radnje kojom može biti ugrožena sigurnost, telo ili život bilo koga ko radi u prostorijama Narodne skupštine, a posebno poslanika.

„Vrhovno javno tužilaštvo izražava oštru osudu bilo kakvog ponašanja koje dovodi do ugrožavanja fizičke sigurnosti narodnih poslanika, njihovog povređivanja ili ugrožavanja života, bez obzira na to od koga takvo ponašanje dolazi, uključujući i same narodne poslanike“, stoji u saopštenju.

Sednica Skupštine Srbije, na čijem su dnevnom redu, između ostalog izmene zakona o visokom obrazovanju, predlog zakona o stambenim kreditima za mlade i glasanje o razrešenju predsednice parlamenta Ane Brbabić, prekinuta je u jednom trenutku pošto su poslanici opozicije aktivirali pirotehnička sredstva u skupštinskoj hali.

Po rečima predsednice parlamenta Ane Brnabić, poslanica SNS Jasmina Obradović je tada doživela moždani udar a još dve poslanice su zatražile pomoć lekara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com