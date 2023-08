Vladika Jovan: Najstrašnija istina da mi ne znamo broj žrtava Jasenovca, nismo to ni proučavali

Vladika pakračko-slavonski Jovan, koji je i predsednik Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida u Beogradu, izjavio je danas da je „najstrašnija istina da ne znamo“ koliko je žrtava Jasenovca, jer „skoro nismo ništa uradili da bi do tog broja došli“.

„Ne znamo zato što su naši istoričari potpuno zanemarivali proučavanje stradanja u Drugom svetskom ratu. Ne postoji doktorat na srpskom univerzitetu o Jasenovcu ili o stradanju u Drugom svetskom ratu. Ne postoji monografija o Jasenovcu koju je napisao jedan srpski istoričar“, rekao je episkop Jovan za TV Prva.

Na pitanje da li je važno da se sazna tačan broj žrtava, on je rekao da je „naravno važno, ali kako“.

„Godine 1948. u Evropi je završena preliminarna procena broja žrtava, odmah posle toga su osnovani instituti koji su 40, 50 godina radili, pa do dana današnjeg rade na temeljnom ustanovljavanju i broja i prirode logora, i prirode zločinaca i prirode žrtava. Najčuveniji takav institut je svakako Institut za proučavanje holokausta u Jad Vašemu, u Jeruslimu, što je moja kuća u kojoj sam radio osam godina i danas sam, naravno, njihov aktivni saradnik“, rekao je vladika Jovan.

Odgovarajući na pitanje koliko smatra da je žrtva Jasenovca, na osnovu njegovih saznanja, rekao je: „Mi skoro nismo ništa uradili da bi do tog broja došli“.

On je rekao da je „Jasenovac naše novo Kosovo“, objasnivši da su to reči nekadašnjeg vladike zahumsko-hercegovačkog Atanasija, napominjući da su to „dva krila našeg identiteta, od Kosova Polja do Jasenovca“, što je i sličan naslov jedne poznate knjige episkopa Atanasija.

Episkop Jovan je istakao da je Srbija, na čelu sa predsednikom države Aleksanadrom Vučićem, „aktivno krenula da se bavi tom strašnom temom“ Jasenovca, tako da je Beograd prošle godine dobio spomen ploču na Obali jasenovačkih žrtava.

„Ni u jednom trenutku nije postojala aktuelna državna politika Srbije ili Republike Srpske da se izvrši revizija bilo kakvih istorijskih činjenica ali govorim da je postojala paradžavna inicijativa koja je na tome nastojala ali je danas, hvala Bogu, gurnuta na marginu gde i pripada“, rekao je vladika Jovan, povodom jedne njegove izjave od pre nekoliko godina koja je nedavno pominjana u nekim medijima.

(Beta)

