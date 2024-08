WSJ: Zelenski prvobitno odobrio plan za dizanje u vazduh Severnog toka, probao da ga opozove

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prvobitno je odobrio plan za dizanje u vazduh gasovoda Severni tok da bi potom, na zahtev CIA, pokušao da ga opozove, ali bez uspeha, izveštava Vol strit džornal (Wall Street Journal – WSJ) pozivajući se na četiri neimenovana ukrajinska visoka zvaničnika.

Kako prenosi portal Politiko (Politico) Valerij Zalužni, bivši glavnokomandujući ukrajinskih snaga koji je predvodio sabotažu, „ignorisao je naređenje“ od Zelenskog i „nastavio dalje“ sa planom da uništi gasovode kojima se ruski gas transportuje do Nemačke.

U odgovoru na pitanja WSJ, Zalužni, koji je sada ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji – i uživa diplomatski imunitet – negirao je odgovornost za napad.

Isto je učinio i visoki zvaničnik ukrajinske obaveštajne službe SBU, koji je takođe odbacio i tvrdnju da je Zelenski uopšte odobrio plan.

Sam Zelenski je prošle godine insistirao da njegova zemlja ne stoji iza napada iz septembra 2022, rekavši da „nikada ne bi tako postupio“.

Politiko prenosi i pisanje nemalkog Cajta (Die Zeit) da je Volodimir Žuravljev, ukrajinski instruktor ronjenja za kojim nemačke vlasti tragaju zbog sumnje da je odgovoran za dizanje u vazduh gasovoda Severni tok, poslednji put viđen u Poljskoj, zbog čega je Nemačka je u junu poslala toj zemlji nalog za njegovo hapšenje. On je međutim uspeo da pobegne u Ukrajinu.

Pored Žuravljeva nemački mediji su imenovali još dve osobe kao osumnjičene — Svitlanu i Jevhena Uspenski, bračni par koji vodi školu ronjenja u Ukrajini i za koje je, kako se navodi, Žuravljev radio kao ronilac. U jučerašnjom intervjuu za Politiko Svitlana Uspenska je negirala da su ona ili njen muž bili umešani u napad, insistirajući da je bila u Kijevu kada se napad dogodio.

Uspenska je potvrdila da je ronilac, ali je rekla da je maksimalna dubina do koje ona roni 30 metara. Eksplozije na Severnom toku dogodile su se na dubini od 70-80 metara, piše Politiko.

Nemački obaveštajci rekli su za Politiko i Velt am zontag (Welt am Sonntag) da sumnjaju u to da je Ukrajina zaista odgovorna za napad i razmatraju mogućnost „lažne operacije“ usmerene na prikrivanje ruske umešanosti.

Ova teorija je posebno popularna u poljskim bezbednosnim krugovima. Poljska je poslala dokument sa imenima ruskih osumnjičenih nemačkoj Saveznoj obaveštajnoj službi (BND). Nisu, međutim, uverili nemačke istražitelje pa su tužioci izdali nalog za hapšenje Žuravljeva, navodi Politiko.

(Beta)

