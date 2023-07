Zelenović: Nije iznenađenje što skupština nije izglasala nepoverenje Gašiću

Narodni poslanik i kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović, komentarišući što skupština nije izglasala nepoverenje ministru unutrašnjih poslova Bartislavu Gašiću, rekao je da to nije iznenađenje i da opozicija sada treba da spremi odgovor, preneo je N1.

Kako je rekao, cela sednica je bila iscrpljivanje kako bi se glasanje „odvuklo“ u leto i da se na najtiši način izglasa poverenje.

„I to je većina i uradila. To nije iznenađenje, sada treba da spremimo odgovor na to, građani koji protestuju i verujem da će odgovor biti dobar, imaćemo proteste u tridesetak gradova, blokade, protestnu šetnju u beogradu. Pozivam građane da nastavimo borbu“, rekao je Zelenović.

Na pitanje zašto je samo 37 poslanika glasalo za smenu Gašića, iako je 61 potpisao zahtev za smenu, Zelenović je istakao da su se neke stranke u međuvremenu predomislile.

„Valjda treba da dobijete mač da biste se predomislili. Ja ne mogu da govorim u njihovo ime. Predstavnici pet poslaničkih grupa su bili tu i glasali su i to su predstavnici opozicije koja ima želju da se bori. Kako se isterao Martinović iz parlamenta tako može da se istera pritisak i da se ispune zahtevi protesta i mi ćemo nastaviti borbu“, poručio je.

(Beta)

