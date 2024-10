Žofre: U Srbiji potreban inkluzivan dijalog političkih stranaka

Ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žofre izjavio je danas da je u Srbiji potrebno razvijati kulturu političkog dijaloga, a kod građana graditi poverenje u izborni proces.

„Potreban je inkluzivan dijalog među svim strankama i civilnim društvom… Političke partije moraju da pregovaraju kako bi došle do rešenja“, rekao je on na panelu „Izbori kod kuće i u inostranstvu: diplomatske perspektive“.

Panel je održan u okviru trodnevne međunarodne konferencije organizacije Crta pod nazivom „Imamo li izbora – In effect, do we elect“.

Govoreći o primenama preporuka ODIR-a rekao je da postoji posvećenost vlade i pohvalio ulogu civilnog društva, kom je, dodao je, jasno da izbori nisu jedan dan već da je potrebno reformisati ceo proces.

Ukoliko nema poverenja u izborni proces, naveo je, neće biti poverenja u rezultate i dodao da „poverenje nije matematika nego kompromis“.

„Evropska unija je velika mašina kompromisa. Demokratija znači kompromis i to je nešto što moramo da imamo i u Srbiji, i tu političku kulturu dijaloga“, rekao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com