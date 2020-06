Bizarno: Bodibilder zaprosio lutku za seks (foto)

View this post on Instagram

O gendernom neravenstve Vы dumaete я seйčas o tom kak nas,bab, uщemlяюt? Da nihuяšenьki Seйčas takaя prizadumalasь. Bednыe mužiki. Kak tolьko ot gorška dva verška ,srazu že priletaet im. I ot kogo? Ot samogo rodnogo čeloveka -mamы : -Tы mužčina. Ne plačь.Terpi. Ne obižaй devoček. Nu ona že devočka. Ustupi eй. I td. I tp. Na tanec sam priglasi. Darы k nogam nesi. Uvozi za sto moreй i celuй ee vezde – patamušta ona rodilasь s noročkoй. A tы net! Ahuetь ,čo! Baba! Esli tы seйčas čitaešь эtot tekst. Idi k svoemu mužiku, zahvati holodnogo pivasa i poka on pьet, bыstro sdelaй emu priяtno za vse te stradaniя, čto prinesli ženщinы, v ego žizni. Nu, ne znaю, spinku tam emu počeši, mamu ego pohvali, skaži čto u nego bolьšoй … Um Čestь I sovestь