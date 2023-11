Neuništiva Nokia 3310 opet je hit na internetu 🙂

Zna se da nema ništa jače i čvršće od jednog legendarnog modela mobilnog telefona pa je jednom muškarcu iz BiH palo na pamet od tog neuništivog predmeta napravi čekić.

Hit us with your best Nokia 3310 joke 😉 pic.twitter.com/GaVZNv2Bkf

— Proximus (@proximus) May 20, 2022