„Izlazi napolje“: Ceo svet priča o najsmešnijem uključenju uživo (video)

Brojni gosti televizijskih emisija uključuju se direktno u program iz svojih kuća zbog mera karantina, a jedno je počelo da se širi društvenim mrežama kao najsmešnije zbog neočekivanog upada u uključenje.

Na snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se gost, engleski pisac Ajvor Badiel koji počinje da govori posle pitanja voditeljke.

U jednom trenutku vrata iza njega se otvaraju i ulazi njegov sin. Gost ga ispsuje i izbaci napolje, a onda se najnormalnije vrati razgovoru sa voditeljkom uz reči „Izvinite.“

Adorable moment man interrupted by his son on live TV pic.twitter.com/zmORymLbNh

— Ivor Baddiel (@Ivorbaddiel) April 19, 2020