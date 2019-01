Nesvakidašnje: Policajci došli na uviđaj, pa se rasplakali od „tuge“ (foto)

Poznat je stereotip da policajci obožavaju krofne. A policajci iz Leksingtona u Kentakiju svojom objavom na društvenim mrežama dobro su nasmejali korsnike Tvitera i Fejsbuka. Naime, kad su stigli na mesto nesreće u kojoj su uništene sve krofne koje su se nalazile u zapaljenom kamionu, objavili su nesvakidašnje fotografije, prenose i mediji.

Pozirali su kraj izgorelog kamiona “tugujući“ zbog izgubljenih poslastica.

Mnogi kolege iz SAD i Velike Britanije uključili su se u njihovu šalu, pa su im ubrzo izrazili podršku u teškim trenucima.

We feel your pain up here is South Dakota. #BuckleUp 🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 Call if you need to talk. pic.twitter.com/1AziYa9Dlw

„Primite saučešće iz Čikaga, saosećamo s vama, u ovom trenutku tragedije mislimo na kolege iz Leksingtona“, bile su samo neke od objava na društvenim mrežama.

This guy does not need words. He needs hot, sweet donuts. Lots and lots of hot, sweet, krispy kremey donuts

Chief A how can you resist? Send donuts….NOW. pic.twitter.com/zxD48SfHEt

— Paul Milward (@paul_pem2mdm) January 2, 2019