Urnebesno: Majmun postao hit na internetu, pogledajte zašto (video)

Društvenim mrežama kruži snimak iz zoo vrta koji je urnebesan. Naime, jedna žena ispustila je naočare za sunce dok je bila u poseti zoo vrtu u Indoneziji.

Naočare su upale u prostor u kojem žive orangutani, pa ih je majmunica sa mladunčetom našla.

Reakcije na ovaj modni aksesoar bile su urnebesne – ženka orangutana je odlično znala šta se sa njima radi, samo nije mogla da ukapira kako.

Naočare je odmah stavila na oči, kao da ih je oduvek nosila.

I’m losing my mind over this pic.twitter.com/j7Zpq3qT3s

— Alison Burke (@TiredActor) August 2, 2021