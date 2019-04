Za Svetski dan šale predstavljamo najpoznatije šale ikada

Neki događaji koji su se zaista desili 1. aprila često su prihvatani s nevericom

U svetu se danas, 1. aprila, obeležava Dan šale, kada ljudi prave bezopasne smicalice i objavljuju lažne novosti kojima druge dovode u smešan položaj.

Šala se naziva prvoaprilskom šalom, a onaj koji napravi smicalicu u trenutku objavljivanja šale uzvikuje „aprili-li“.

U nekim zemljama, kao na primer u Velikoj Britaniji, Australiji i Južnoafričkoj Republici, podvale se prave samo do podneva, a onaj ko ih napravi posle podne naziva se „aprilskom budalom“ (April Fool). U mnogim drugim zemljama šale se prave tokom celog dana.

Postoje razne verzije tumačenja porekla 1. aprila kao Dana šale.

Prema jednoj verziji, 1. april kao Dan šale nastao je kada je u 16. veku pomeren dan Nove godine sa 25. marta na 1. januar. Do tada se u mnogim evropskim gradovima Nova godina slavila 25. marta, a slavlje je trajalo sedam dana, odnosno do 1. aprila. Prema tom tumačenju, oni koji su prihvatili novi datum kao dan Nove godine zbijali su šale s onima koji su ga i dalje slavili do 1. aprila.

Među poznatim šalama je ona na Bi-Si-Siju 1957. godine, kada je britanska televizijska mreža objavila da Švajcarci beru špagete s drveta. Prilog je govorio o tome da je konačno iskorenjen napasnik „špagetni žižak“. Veliki broj gledalaca se javio uredništvu te televizije da bi saznali o mogućnostima da sami uzgajaju svoja stabla sa špagetama.

Poznata šala je bila i izum hamburgera za levoruke ljude. Burger King iz SAD objavio je 1998. godine reklamu o hamburgerima za levoruke, koji su napravljeni tako da im sadržaj curi s desne strane.

Neki događaji koji su se zaista desili 1. aprila često su prihvatani s nevericom. Iran je 1979. godine proglasio 1. april Danom Republike. Do danas mnogi ne veruju da je to stvarni praznik.

(Beta)