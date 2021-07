Anđelina Džoli snimljena na večeri sa 31-godišnjim pevačem (foto)

Iako je javnost posle kraha braka Anđeline Džoli i Bred Pita navijala da se oni vrate svojim bivšim supružnicima, ona Džoni Li Mileru, a on Dženifer Aniston, izgleda da od toga, bar za sada, još nema ništa.

Slavna glumica je bila vrlo diskretna po pitanju muškaraca sa kojima je viđana u javnosti nakon razvoda, ali ipak druženje sa popularnim pevačem The Weeknd-om nije moglo da prođe nezapaženo.

Naime, u četvrtak uveče 46-godišnja Anđelina i 31-godišnji The Weeknd viđeni su kako u vrlo kratkom vremenskom razmaku napuštaju restoran Giorgio Baldi u Santa Moniki, omiljeno mesto slavnih osoba.

Iako od sada nije bilo poznato da su prijatelji, Dejli Mejl piše kako međusobno dele neke intrigantne veze, uključujući i stih Weekndove hit pesme koji se odnosi na Anđelinine napućene usne.

Isto tako, dok su 2016. godine Anđelina i Bred Pit još bili u braku, slavnom holivudskom glumcu putevi su se isprepletali s The Weekndovom bivšom devojkom Selenom Gomez.

National Enquirer je tvrdio da je 57-godišnji Bred „besramno koketirao“ s 28-godišnjom Selenom, što je izazvalo nevolje između njega i Anđeline. Međutim, te su tvrdnje opovrgnute, prenosi Tportal.

Iste je godine The Weeknd objavio pomenutu hit pesmu „Party Monster“, u kojoj pominje Anđelinu i Selenu u stihu: ‘Angelina, lips like Angelina / Like Selena, a** shaped like Selena’.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.