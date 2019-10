Anđelina prvi put o razvodu od Breda: Nisam mogla da prepoznam sebe

Angelina Džoli do sada nije javno govorila o razlozima vrlo burnog razvoda od Bred Pita, ali nedavno je za francuski magazin Madam Figaro objasnila koliko joj je bilo teško da prolazi taj ceo proces.

– Razvod je bio zaista komplikovan. Pred kraj moje veze s Bredom nisam mogla da se prepoznam, kao da sam izgubila deo sebe…postala sam manja, nebitna, iako to nisam pokazivala – izjavila je glumica koja se od Pita razvela pre tri godine.

– Bila sam duboko, istinski tužna, povređena, ali s druge strane bilo je zanimljivo uroniti u poniznost i osećaj beznačajnosti – objasnila je 44-godišnja glumica i dodala da će tu lekciju preneti i na svoje šestoro dece – sinove Medoksa (18), Paksa (15) i Noksa (11) i ćerke Zaharu (14), Šajlo (13) i Vivijen (11).

– To je lekcija koju prenosim svojoj deci, tu energiju obnavljanja koja nam može doneti i sreću. Morala sam da je ponovo otkrijem i to uz neke zdravstvene probleme. Kad se sve to slegne, shvatite koliko ste srećni što ste živi – zaključila je glumica.

Nije tajna da je Bred nakon što je Anđelina zatražila razvod od njega, proveo godinu dana u Anonimnim alkoholičarima.

– Otišao sam daleko koliko sam mogao pa sam sebi oduzeo previlegiju ispijanja alkohola – objasnio je glumac u intervjuu za Njujork Tajms i dodao da je njegova zavisnost od alkohola jedan od razloga kraha braka s Anđelinom.