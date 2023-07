Bane Sunshine: Na eksplicitne tekstove uticao slobodan pristup mog oca

Beogradski repkore sastav Sunshine nastupio je drugog dana 23.izdanja Egzit (Exit) festivala u Novom Sadu na Fjužn stejdžu.

Pevač i frontmen grupe Sunshine Branko Bojović je za Novinsku agenciju Beta dao intervju uoči sinoćnog nastupa, govoreći o uticaju oca na njegov stil i rad na albumima.

„Moj otac je bio ginekolog i seksolog, jako slobodan u zezanju sa mnom kada sam bio mali i sa našim drugarima i to je jako uticalo na moj stil kasnije, a tek onda kada sam čuo bend Too Short koji već ima taj eksplicitni prljav tekst, to me je potpuno usmerilo“, rekao je on.

Bojović je dodao da ne može da nastupa bez žive muzike jer se oseća kao da publici nešto ostane dužan i da, iako ceni i poštuje stvaralaštvo nekih bendova, oni nastupima samo sa matricom gube na kvalitetu.

„Matrice ne računam kao koncert, to je nastup. One mogu da se kombinuje sa živom svirkom. Ja moram da osetim živi bubanj da meni puni iza leđa, da čujem taj bas, da čujem tu gitaru, volim DJ-a da je tu da pusta lupove i semplove. Strogo život kako bilo, tako i ostalo“, rekao je on.

Bojović je rekao da bi eksperimentisao sa drugim žanrovima i može da vidi Sunshine u fuziji sa ambijentalnim trensom.

Sunshine je znamenit krosover/rep sastav osnovan 1993. godine, koji je obeležio mnoge generacije svojim andergraund tvrdim zvukom i tekstovima pesama koji su ovekovečili „priče s vrelog beogradskog asfalta“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.