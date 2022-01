Bezosa ismevaju na Tviteru zbog ove fotografije: „Sve više liči na Pitbula“ (foto)

Džef Bezos zapalio je društvene mreže nakon što je objavio fotografije sa novogodišnje zabavi i mnogi su bili iznenađeni njegovim izgledom i činjenicom da ih podseća na druge poznate ličnosti.

Osnivač Amazona novi godinu je dočekao sa svojom devojkom Loren Sančez u Sent Bartelemiju, a ljudi se sprdaju da se Bezos polako ali sigurno pretvara u poznatog Pitbula.

Milijarder (57) je u subotu na svom Instagram nalogu podelio glamurozne snimke žurke, prenosi The Sun, ali zbog njegovog izbora odeće postao je predmet podsmeha zbog mišićavog tela, izbora odeće i same poze koju je zauzeo na fotografiji.

Jedan korisnik Tvitera je retvitovao fotografiju zagrljaja Bezosa i Sančezove sa zabave, komentarišući da je „Džef Bezos sve bliži tome da postane Pitbul“.

Ova objava postala je viralna sa preko 88.000 lajkova i 2.600 komentara.

Jedan komentar je glasio: „Neverovatno je da su slični. Ali Pitbul, poznat i kao Mister Vorld, bolje je nosio ovu kombinaciju. “

Drugi je napisao: „Kunem se da sam mislio da je to Pitbul.“

Has anyone ever seen them in the same room? @pitbull @JeffBezos pic.twitter.com/kKijhlLFip

— Rollies Finger (@rolliesfinger) January 1, 2022