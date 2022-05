Bočica parfema koju reklamira Džoni Dep košta 150 evra, a prodaje se svake tri sekunde

Karijera glumca Džonija Depa (58) naglo je naišla na silaznu putanju u poslednjih nekoliko godina nakon niza optužbi njegove bivše supruge, glumice Amber Herd (36).

Brojni projekti i kompanije bez previše razmišljanja otpisali su glumca, pa je tako izgubio uloge u franšizi “Čudesne zveri“ i “Pirati s Kariba“. Jedan od rijetkih brendova koji nije prekinuo saradnju sa slavnim glumce je francuski Dior, a čini se da im se to i više nego isplatilo.

Despite most labels dropping Johnny Depp, @Dior decided to stick with him.

Why?

They sell a bottle of his fragrance 'Sauvage' every 3 seconds. At $160 a bottle, that's over $4.5 million a day in sales 🤯 pic.twitter.com/CWzPMUlDpW

— John Pompliano (@JohnPompliano) May 24, 2022