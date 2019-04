Bogati i OMRAŽENI – tajna uspeha porodice Kardašijan (foto, video)

Televizijska rijaliti serija U korak sa Kardašijanima upravo se vratila sa 16. sezonom, što znači da su porodične svađe i besramno reklamiranje njihovih proizvoda ponovo u punom cvatu.

Serija se emituje više od jedne decenije, a bogatstvo porodice raste u skladu s njom.

Kajli Džener – koja je na početku serije bila devetogodišnja devojčica – sada ima 21 godinu i milijarderka je.

Sa bogatstvom koje se procenjuje na milijardu dolara, prema časopisu Forbs, kozmetički mogul ubedljivo je najbogatija članica sveprisutnog klana Kardašijan, kog predvodi matrijarh i „mamadžer“ Kris Džener.

Međutim, nije baš da ostatak njenih sestara i braće mora da zavlači ruke u sofu da bi pronašli zaostalu siću.

Kim Kardašijan Vest je multimilionerka zahvaljujući vlastitoj kolekciji za negu lepote, parfemima i „kimodžijima“, a Kendal Džener je međunarodni model.

