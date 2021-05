Bojsi ponovo uz Uraganke: „Izvinite dame, opljačkane ste“

Britanski glumac Džon Čalis (78) poznat po liku Bojsija iz kultne TV serije „Mućke“ čestitao je članicama srpske grupe osvojeno 15. mesto na Evroviziji, ali i istakako da smatra da su zaslužile bolji plasman na takmičenju.

„Izvinite dame – opljačkane ste, kako bi rekao Del Boj. Ipak 102 glasova više nego Engleska. Bravo – napisao je na svom Tviteru.

Sorry ladies-you was robbed,as Delboy would say.Still,102 more votes than UK.Well done! #Hurricane pic.twitter.com/xzMs4v7Mv6

— John Challis (@BeingBoycie) May 22, 2021