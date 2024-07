Naučnici su potvrdili: Ovo je najlepša žena na svetu (foto)

Glumica Anja Tejlor Džoj (28) je najlepša slavna osoba na svetu, prema proračunima britanskog plastičnog hirurga Džulijana De Silve koji vodi Centar za naprednu kozmetičku i plastičnu hirurgiju lica u Londonu.

Do tog je zaključka došao koristeći kompjutersko mapiranje lica, vrlo popularnu metodu u plastičnoj hirurgiji. Ta se metoda bazira na „zlatnom rezu“, poznatom i kao „božanska razmera“. „Pokazalo se da ona ima najbolja očitavanja položaja očiju s rezultatom od 98.9%, što je samo 1.1 % od savršenog oblika“, objasnio je De Silva za Daily Mail.

„Anja je takođe imala najbolji rezultat što se tiče obrva. Bila je pri vrhu u skoro svim kategorijama, osim u usnama“, dodao je.

Na listi i Tejlor Svift, Margo Robi…

Drugo mesto na listi najlepših žena sveta prema zlatnom rezu zauzela je Zendaja (94.37%), a na trećem mestu je Bela Hadid (94.35%). Četvrta je Marg Robi (93.43%), a peta južnokorejska glumica Song Hye-kyo (92.67%). Potom slede Bijonse, Tejlor Svift, Zhang Ziyi, Alia Bat i Nazanin Boniadi.

De Silva već godinama koristi ovu metodu na licima slavnih. „Ove nove tehnike računarskog mapiranja omogućuju nam da rešimo neke misterije oko toga šta ljude čini fizički lepima. Ta tehnologija je korisna i za planiranje operacije pacijenata“, objasnio je ranije.

Ko je Anja Tejlor Džoj?

Glumica Anja Tejlor-Džoj rođena je u Majamiju i odrasla u Buenos Ajresu i Londonu. Sa 16 godina napustila je školu kako bi se posvetila glumačkoj karijeri. Nakon niza malih televizijskih uloga, proboj joj je došao s glavnom ulogom u horor filmu The Witch (2015.)

Potom je glumila u hororu Split (2016.) i njegovom nastavku Glass (2019.), crnoj komediji Thoroughbreds (2017.) i televizijskoj dramskoj seriji Peaky Blinders (2019.–2022.). Za ulogu Eme Vudhaus u drami Ema (2020.), Anja je dobila svoju prvu nominaciju za Zlatni globus. Nedavno je publika imala prilike da je vidi u dva SF ostvarenja, Dina: Drugi deo (Dune: Part Two) i Furiosa: Pobesneli Maks Saga.

U detinjstvu su je vršnjaci zlostavljali

„Nikad sebe nisam smatrala lepom, a mislim da nikad ni neću. Mislim da nisam dovoljno lepa da bih bila u filmovima. Zvuči patetično i dečko me upozorio da će ljudi misliti da sam idiot što to govorim, ali jednostavno mislim da čudno izgledam“, otkrila je u intervjuu za The Sun.

U detinjstvu se susrela s izrugivanjem vršnjaka jer se kao osmogodišnjakinja s roditeljima preselila iz Argentine u London i nije znala jezik. „Argentina je sva zelena i svuda su bili konji i životinje. Odjednom sam se našla u velikom gradu i nisam znala jezik“, prisetila se.

„Osećala sam se kao da se nigde ne uklapam. Deca me jednostavno nisu razumela. Zaključavali su me u školske ormariće. Puno sam vremena provodila plačući u školskom WC-u. Bila sam tako usamljena kao dete“, opisala je.

U glumačkom svetu pomogla joj je i činjenica da ima fotografsko pamćenje, nije morala satima da uči scenario, bilo joj je dovoljno da ga jednom pročita. 2015. godine dobila je ulogu u hororu The Witch i tako je počela njena era.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.