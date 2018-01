Branislav Lečić progovorio o bolnoj temi: Kćerki nisam mogao da platim školovanje

Nekadašnji ministar kulture i proslavljeni glumac Branislav Lečić iza sebe ima dva braka i troje dece i, kako sam kaže, trudi se da bude stalno u kontaktu sa svom svojom decom iako je stavio tačku na brakove sa njihovim majkama.

Ipak, otvoreno priznaje da mu je teško što nije mogao da finansira školovanje ćerke Ane.

„Odbili su je na Fakultetu dramskih umetnosti, ali su je primili u Njujorku. Iznenadio sam se kada je prošla na prijemnom jer je konkurencija bila velika. Ali ja nemam para za to jer je mnogo skupo. Godišnje treba izdvojiti oko 20.000 evra. Ana je dobila i popust od 30 odsto, ali ne vredi, ni to nije dovoljno. Ne mogu ja to da finansiram. Možda ćemo uspeti u tome da ode u Njujork na master studije“, otkriva Branislav.

Ipak, Ana je upisala Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu i trenutno je prva godina, prenosi Kurir.