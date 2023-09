Brus Springstin zbog bolesti odlaže koncerte

Američki pevač Brus Springstin (Bruce Springsteen), velika rok zvezda, je danas najavio da će za 2024. godinu odložiti sve koncerte planirane za ovu godinu u SAD da bi se „oporavio od čira na želucu“.

„Bos“ koji je napunio 74 godine i već odložio avgustovske i septembarske koncerte, napisao je na društvenoj mreži Iks (X) da se „poslednjih sedmica i dalje dobro oporavlja od čira na želucu“, ali da će se lečiti „do kraja godine“.

„Svi preostali koncerti 2023. biće odloženi za 2024. godinu“, dodao je on.

„Hvala svim mojim prijateljima i fanovima na lepim željama, ohrabrenju i podršci! Osećam se bolje, i jedva čekam da se vidimo sledeće godine“, napisao je Springstin.

Novi termini odloženih koncerata biće uskoro objavljeni.

Springstin, kantautor koji voli da svira uživo, a koncerti mu traju maratonski, početkom ove godine je bio na turneji sa svojim „I strit bendom“ (E-Street Band).

Springstinrodom iz Nju Džersija, karijeru je počeo 1970-ih godina pesmama iz miljea radničke klase i američke svakodnevice, a postao je megazvezda sa albumom „Born In The USA“ (1984), na kojem je, pored slavne naslovne pesme, i ogroman hit „Dancing In The Dark“.

U svojoj muzici kombinuje rok, kantri, bluz, pa čak i soul.

Dobitnik je Oskara za pesmu „Streets Of Philadelphia“ (Ulice Filadelfije) iz istoimenog filma.

On je među mmuzičarima sa više od 100 miliona prodatih ploča, a samo album „Born In The USA“ prodat je u 30 miliona primeraka.

(Beta)

