Ceo svet priča o „novom članu“ Dubioza Kolektiva – ROBOTU (video)

Najpopularniji bosanski rok bend Dubioza Kolektiv ima novog člana benda koji peva i svira muzičke instrumente – humanoidnog robota zvanog Robi Megabajt.

Kako prenose mediji, studenti sa elektrotehničke škole Univerziteta u Sarajevu dogovorili su se da naprave Robija nakon što je bend zatražio robota dizajniranog da odgovara konceptu njihovog albuma „#fakenews“, koji je objavljen prošle godine.

This Bosnian rock band has a new member: a humanoid robot called Robby Megabyte https://t.co/JxSp35nBBw pic.twitter.com/74bylDOPYs

— Reuters (@Reuters) February 5, 2021