Čuvena američka turneja Sex Pistolsa iz 1978. najzad dostupna kao trostruki live album

Istorijska turneja Sex Pistolsa iz 1978, kojom je zaokruženo prvo poglavlje njihovog postojanja, konačno je dobila svoje albumsko obličje! Kroz trodelni vinil set pod nazivom „Live in the USA 1978”, fanovi svih generacija najzad imaju priliku da dožive sirovu snagu, nefiltriran zvuk i neumoljiv odjek kultnih koncerata u Atlanti, Dalasu i San Francisku.

Pet decenija od osnivanja, bend se vraća na scenu i mesta na kojima je sve počelo, predvodeći novu generaciju buntovnika uz energičnog Franka Cartera. Uz oživljavanje američke turneje, novi svetski pohod Sex Pistolsa obuhvatiće i povratak na Petrovaradinsku tvrđavu, 13. jula, u okviru jubilarnog 25. izdanja EXIT festivala.

Umesto mitova i iskrzanih sećanja, „Live in the USA 1978“ donosi direktno svedočanstvo o tome kako su Sex Pistols zvučali u najburnijem trenutku svoje karijere. Trobojno vinil i CD izdanje ne beleži samo zvuk jednog muzičkog prevrata i brutalnu iskrenost postave na sceni – promocija albuma „Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols“, njihovog jedinog studijskog i do danas jednog od najvažnijih izdanja u istoriji muzike, predstavljala je daleko više od niza koncerata. Bio je to frontalni sudar sa establišmentom, praćen zbunjenošću publike, polarizovanim reakcijama medija i neizvesnošću na svakoj sledećoj stanici.

Poslednji deo izdanja, plavi vinil pod nazivom „Sex Pistols Live In The U.S.A 1978 – San Francisco”, objavljen 25. aprila, donosi snimak kultnog nastupa iz Winterland Ballrooma u San Francisku, održanog 14. januara 1978. godine. Bio je to kraj jedne ere i poslednji koncert originalne postave, zaključen čuvenom replikom: „Da li ste se nekad osetili prevareno?“ Objavi su prethodili crveni Atlanta 1978 – vinyl LP sa zapisom koncerta održanog 5. januara u Great South East Music Hall-u i beli Dallas 1978 – vinyl LP, sa nastupa u Longhorns Ballroom-u u Dalasu, održanog 10. januara.

U vremenu kada je sve bilo protiv njih, Sex Pistols su iz haosa izvukli snagu i ostavili neizbrisiv trag, koji gotovo pola veka kasnije, odzvanja snažnije nego ikad. Podmlađeni energijom nezaustavljivog Franka Cartera za mikrofonom, postaju glas nove generacije punk-rockera. Bivši frontmen Gallowsa i The Rattlesnakesa, poznat po sirovim, visokonaponskim nastupima koji brišu granicu između bine i publike, donosi u bend sopstveno punk nasleđe – ne kao imitator, već kao „infuzija nove energije” i baš ono što je Pistolsima trebalo da budu još jači, ocenjuju najveći svetski mediji.

Za Sex Pistols, estetika šoka nikad nije bila poza, već način da se probije buka konformizma. Relevantnost njihovog stava i umetničke misije u svetlu današnjice, potvrdio je rekordno rasprodat martovski koncert u Royal Albert Hall-u. U osveženoj postavi, prema ocenama medija, koncert je „zvučao moćnije nego decenijama unazad“ i potkrepio tvrdnju da je reč o „najvećem svetskom punk bendu” svih vremena. Na vrhuncu večeri, Carter se obratio publici rečima „Otvorite plesni podijum, nikada više nećete imati priliku za ovo“.

Koncertu u Royal Albert Hall-u prethodio je humanitarni koncert u londonskom 100 Clubu, pod pseudonimom „The SPOTS” (Sex Pistols On Tour Secretly), gde su se pred binom našli i brojne poznate ličnosti među kojima su i Liam Gallagher, Sam Fender i članovi benda IDLES — nosioci britanskog gitarskog zvuka, potvrđujući značaj Sex Pistolsa za muzičare svih generacija koji danas oblikuju globalnu muzičku scenu.

Usledile su australijska, novozelandska i japanska turneja, gde su u Tokiju, Osaki, Brizbejnu, Melburnu, Pertu, Sidneju, Oklandu i Velingtonu izveli „Pretty Vacant“, „Anarchy in the UK“, „God Save the Queen“ i druge kultne hitove koji su gromoglasno dočekani, a Frank Carter je bez napora povezao duh originalnih nastupa s energijom nove publike, potvrdivši da vanvremenske poruke benda danas zvuče još preciznije i direktnije prodiru u srce publike.

Pistolsi su oblikovali punk kao prostor u kome je umetnost neodvojiva od otpora, a pravila nisu tu da se prate, već ruše, utirući put slobodi. Neshvaćeni i obožavani, zabranjivani i neizbežni — kroz svoju turbulentnu istoriju bili su štošta, ali nikad ispod radara. Bez cenzure i kalkulacije, ovog leta stižu i na Petrovaradinsku tvrđavu, gde će 13. jula na glavnoj bini, u okviru jubilarnog izdanja Exita, njihova poluvekovna priča ukrstiti puteve sa četvrt veka dugom misijom festivala, stvarajući jedinstven trenutak u kojem se prošlost i sadašnjost susreću u viziji i energiji koja će oblikovati budućnost.

Sledi i povratnička američka turneja koja počinje 16. septembra u Dalasu, a obuhvata 13 gradova, uključujući Filadelfiju, Bruklin, Toronto, San Francisko i Los Anđeles. Uz himne albuma „Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols“, publika će imati priliku da se uveri da nije reč o nostalgičnom podsećanju na dane rane slave, već o nastavku jedne borbe koja je u međuvremenu sazrela, ali sve vreme traje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com