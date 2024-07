Danas počinje EXIT

EXIT festival počinje danas i trajaće do nedelje, 14. jula. U godini u kojoj je proslavio svoj 24. rođendan EXIT pomera granice, pa se tako pored četiri regularna dana, održava i nulti – Day 0.

Ceremoniju otvaranja predvodi čovek koji je ukrotio hladnoću i podredio je svom psihičkom i fizičkom zdravlju – Wim Hof a festival je lansirao i svoj napitak – Kakao Я:Evoluciju. Uz Wim Hofa, na otvaranju će nastupiti i Stefanos Sifandos, Oren Harris kao i projekat Muzika nade, jedinstven program u Srbiji koji je nastao u partnerstvu sa čuvenim El Sistema pokretom, proglašenim od strane UNESCO-a za najbolji socijalno inkluzivni program na svetu.

Festival će obeležiti najveće zvezde svetske muzičke scene, a diverzitet žanrova učiniće ovaj EXIT posebnim. Nultog dana, na dan kada se obeležava i rođendan Nikole Tesle po kome će i Glavna bina poneti naziv Tesla Universe, publiku će rasplesati Baby Lasagna, Burak Yeter sa Dimash Qudaibergenom, Iniko, Whyte Fang, Teya Dora i Luke Black. Na Petrovaradinsku tvrđavu stižu i Carl Cox, Black Eyed Peas, kao i Tom Morello, Black Coffee, Argy sa Vintage Coulturom, Bonobo, Klangkuenstler, Sara Landry kao i mnogi drugi.

EXIT samo što nije počeo! Muzička avantura koja obeležava leto počeće ove godine sa novosadske plaže Štrand. Danas, od 15 sati, u kafiću LOFT na Štrandu gostovaće čovek koji je neumoljivi gospodar hladnoće, Holanđanin Wim Hof koji će pokrenuti energiju u nama svojim zanimljivim i životnim pričama. Druženje će upotpuniti i Exitova Kakao Я:Evolucija, kojom su EXIT i Ada Divine Awakening postali jedni od prvih festivala u svetu koji mladima nude alternativu ka zdravijem, osvešćenijem i u potpunosti organskom načinu zabave, uz isceliteljsku moć muzike i benefite drevne biljke kakaa, koja predstavlja prirodan izvor neverovatne energije i čistih hormona sreće.

Kasnije se ceremonija otvaranja seli na Petrovaradinsku tvrđavu gde će Wim Hof predvoditi govornike među kojima su Stefanos Sifandos, Oren Harris ali i projekat Muzika nade – jedinstven program u Srbiji koji je nastao u partnerstvu sa čuvenim El Sistema pokretom, proglašenim od strane UNESCO-a za najbolji socijalno inkluzivni program na svetu.

Nulti dan festivala obeležiće nastupi predvodnika evrovizijske scene, počevši od nekrunisanog pobednika za ovogodišnju najbolju pesmu Evrope Baby Lasagne, preko naše predstavnice Teya Dore do prošlogodišnjeg predstavnika Srbije Luke Blacka. Međutim pored njih, za nezaboravno veče pobrinuće se i Burak Yeter sa Dimash Qudaibergenom, zatim Iniko i Whyte Fang. Svi oni nastupaće na Glavnoj bini koja, u čast rođenja najvećeg svetskog naučnika i pronalazača Nikole Tesle ove godine nosi ime Tesla Universe.

Ali nulti dan je samo uvertira u zvezdane dane koji su pred nama. Do 14. jula na binama unutar Petrovaradinske tvrđave smenjivaće se najzvučnija imena svetske muzičke scene, a diverzitet muzičkih žanrova je takav da i najistančanije uho može da pronađe svoj ukus. Carl Cox, koosnivač benda Rage Against The Machine Tom Morello, Black Eyed Peas, Gucci Mane, Black Coffee, Bonobo DJ set, Oliver Tree, Artbat, John Newman Hybrid Set, Cavalera, Ofenbach, Steve Angello i mnogi drugi prirediće nasupe o kojima će se godinama pričati.

Bitna informacija za sve one koji poseduju četvorodnevne ulaznice! Svi koji su propustili registraciju ili nabavili svoje četvorodnevne ulaznice nakon 05. juna i dalje mogu da prisustvuju programu Day 0! Jedino što je neophodno jeste da dođu na glavni ulaz u Petrovaradinsku tvrđavu u sredu, najkasnije do 21:30. Ko tako postupi, prisustvovaće magičnoj večeri i početku nove Exitove avanture.

Ukoliko još uvek niste obezbedili svoje ulaznice – požurite, jer EXIT upravo počinje. Četvorodnevni paketi su rasprodati, a jednodnevne ulaznice možete kupiti ovde ili na prodajnim mestima Gigstixa kao i onlajn.

(Beta)

