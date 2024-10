Međunarodna izložba savremene sakralne umetnosti

Peta po redu, godišnja izložba sakralne umetnosti „Portret na ikoni 2024,“ na kojoj je izlagalo 60 umetnika iz Srbije i regiona , dobila je međunarodni karakter. Održana je u Galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu a u organizaciji Kulturnog centra Kaleidoskop.

Na izložba je pokušano da se u digitalno doba, koje je snažno izraženo kroz koncept mas-medija, odgovori na pitanje pitanje kako ikonu možemo smestiti u kontekst savremenog slikarstva.

Član žirija izložbe i profesor na akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju Todor Mitrović kazao je da su za ikonopis bitna dva aspekta, a to je autentična pobožnost ikonopisca i njegov odnos prema slikarstvu i umetnički talenat.

„Ne možemo biti samo pobožni pa prosto iz pobožnosti naslikati neko remek delo kakva su nastajala u Srednjem veku a ne možemo ni samo biti talentovani i autentični da bi napravili dobar ikonopis. To dvoje nekako mora da se spoji u jednoj ličnosti i da se organski prožme da bi na kraju to što jeste autentična vera postala i autentična umetnost“, kazao je on.

Master restauracije i slikarstva Univerziteta u Beogradu Luka Novaković kazao je da je na izložbi najboljeg sakralnog stvaralaštva domaćih autora u protekloj godini , predstavljen i njegov rad.

„Posto je ikonopis likovno delo , ono što je jako važno da temelj toga treba da bude crtež koji je na kvalitetan način odrađen i da se pristupi svakom radu najpre dobrom studijom crteža i planom kako će on izgledati. „, kazao je on.

Publika je mogla da vidi selekciju radova četiri eminentna umetnika iz Rumunije: Mihai Komana, Andreja Musata, Kristine Raileanu i Tome Čituka.

Na ovogodišnji Konkurs pristiglo je 133 rada od 98 autora iz Srbije i regiona. Izložba, čiji autorski koncept potpisuje MA Biljana Jovanović je i u prethodnim izdanjima okupila brojne ikonopisce. Značaj ove izložbe predstavlja činjenica da je crkvena umetnost priznati deo savremene umetnosti.

