Darko Rundek otkrio: Govori li Haustorov hit “Ena” zaista o Eni Begović?

Darko Rundek otkrio je da li je njegova pesma Ena koju je izvodio s bendom Haustor zaista posvećena glumici Eni Begović, kao što se šuška već godinama.

– Mnogo puta su me pitali ko je bila ta Ena. Je li to možda bila Ena Begović, ali nije… Nažalost, to nije bila Ena Begović, ali to je bila super tema za razne tabloide. Mislim, u to vreme smo puno izlazili, svaku veče smo bili vani, naravno da je tu bilo devojaka koje su bile u istom društvu… Bilo mi je drago da možemo da se družimo, ali nijedna od njih se zapravo nije zvala Ena – izjavio je Rundek za Kurir i objasnio zašto se u pesmi spominje baš ime Ena.

-Ali za pesmu je bilo dobro da se zove Ena jer se rimuje sa žena…- zaključio je i rešio misteriju.