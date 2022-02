Dejvid Bekam otkrio koje jelo Viktorija jede svaki dan već 25 godina

Tokom gostovanja u podkastu River Café’s Table 4 s Rut Rodžers, Dejvid Bekam otkrio je jednu zanimljivost o svojoj supruzi.

Naime, tvrdi da Viktorija već 25 godina, otkad su zajedno, svaki dan jede isto jelo. „Otkad sam je upoznao, ona jede samo ribu s roštilja, povrće kuvano na pari, vrlo retko će odstupiti od toga“, rekao je Bekam.

Takođe je priznao da je vrlo emotivan po pitanju hrane i vina i da, ako jede nešto u čemu uživa, želi da svi oko njega to probaju. Prisetio se jedne večeri kad je Viktorija s njim podelila jelo: „To je bilo zapravo kada je bila trudna s Harper i to je bilo nešto neverovatno“, rekao je. „Bila je to jedna od mojih omiljenih večeri. Ne mogu se setiti šta je to bilo, ali znam da to od tad nije jela.“

Bivša članica grupe Spice Girls, danas 47-godišnja modna dizajnerka, svojevremeno je govorila o svojoj ishrani, priznavši da voli da jede tost od celovitih žitarica sa solju. Takođe je priznala da je vrlo izbirljiva po pitanju hrane.

