Di Kaprio u vezi sa slavnom manekenkom: Starija je od 25 godina, a ima i dete (foto)

Nakon što je u javnosti odjeknula vest da je raskinuo sa Kamilom Morone, oskarovca Leonarda Di Kaprija već su povezivali s nekoliko žena, ali čini se da je slavni glumac oko bacio na Điđi Hadid, jednu od trenutno najpoznatijih manekenki sveta.

47-godišnji Leonardo i 27-godišnja Điđi snimljeni su prošle nedelje u izlasku u Njujorku. Zbog fotografija i očevidaca na žurci mnogi su uvereni da je Leo sada u vezi s Điđi. Na fotografijama koje su procurile u javnost, glumac i manekenka izgledaju vrlo prisno, a navodno su u tom trenutku flertovali jedno s drugim.

„Poznaju se nekoliko godina. Jako privlače jedno drugo. Ona je tačno njegov tip: predivna, ali skromna“, rekao je izvor.

